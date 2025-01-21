رئيس الوزراء العراقي مهنئا ترامب: نتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة

2025-01-21 13:00:10 - المصدر: كونا

بغداد - 21 - 1 (كونا) -- هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الثلاثاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتوليه مهام منصبه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان صحفي أن السوداني بعث ببرقية إلى ترامب أعرب فيها عن تطلع العراق لتعزيز اواصر التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي والمصالح المشتركة للبلدين مؤكدا اهمية العمل على دعم أسس الاستقرار والامن والتنمية اقليميا ودوليا.وأكد السوداني وفق البيان تمسك حكومته بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وسعيها الى تفعيل وتوسعة اطار تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الثنائية والتنسيق الثنائي الامني والاقتصادي تحت مظلة احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.كما اعرب عن سعي بلاده لتدعيم التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتكنولوجية ومجالات الاستثمار والتنمية المستدامة.وأدى ترامب يوم امس الاثنين اليمين الدستورية داخل مبنى الكابيتول بصفته الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الامريكية. (النهاية) ع ح ه / ت م