لجنة برلمانية: لا عقوبات على حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

2025-01-21 13:00:12 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، الذي شاركت في صياغته لجنتا الإعلام والثقافة والسياحة والآثار وحقوق الإنسان، جاهز للتصويت، وهو خالٍ تمامًا من العقوبات. أكد رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبات، مشيرًا إلى أن الهدف هو عدم معاقبة […]

