رئيس الوزراء: الموازنة تضمنت تخصيصات لدعم وتطوير القطاع الصحي

2025-01-21 13:35:17 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة تضمنت تخصيصات لدعم وتطوير القطاع الصحي.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم ، عدداً من الأطباء العراقيين المغتربين الذين يمثلون الوجبة الأولى من الكوادر الطبية التي تطوعت لمساندة ودعم القطاع الصحي في العراق، وذلك بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة".وأضاف أن "السوداني، خلال اللقاء، عن تقديره للأطباء الملتحقين بمبادرة استقطاب الكفاءات الطبية والصحية، وحاجة البلد لخدماتهم، بما يمثلونه من ثروة بشرية تخصصية مقبلة على مساندة القطاع الصحي في العراق، وتسهم في الارتقاء بالواقع العلاجي والخدمي المقدّم للمواطنين".وأكد السوداني ، وفقاً للبيان، أن "الحكومة جعلت تطوير القطاع الصحي من أهم أولوياتها، حيث تم تضمين الموازنة تخصيصات لدعم وتطوير هذا القطاع المهم، عبر برامج ومشاريع عديدة، منها تطبيق قانون الضمان الصحي، وإكمال المشاريع المتلكئة من مستشفيات ومراكز، وتأهيل أخرى، وتوطين الصناعة الدوائية، فضلا عن التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات الجديدة من خلال شركات عالمية مختصة لتقديم الخدمات للمواطنين، وقد انخرط في هذا البرنامج العديد من الأطباء العراقيين المغتربين".