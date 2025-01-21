2025-01-21 13:36:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار يوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مدان ينتمي إلى كيان داعش الإرهابي، واشتراكه بعمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية.

وذكر بيان لمجلس القضاء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الإرهابي كان يقوم بتزويد كيان داعش الإرهابي بأعداد جرحى القوات الأمنية الراقدين في مستشفى الرمادي لتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم، فضلا عن إرشادهم بعناوين السكن الخاصة بضباط ومنتسبي الاجهزة الأمنية في مدينة كبيسة".

واشار البيان إلى أن الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 3 و5 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.