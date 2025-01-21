بغداد.. أربع ضحايا ضباط بينهم مدير الأمن الوطني في الطارمية بانفجار كدس عتاد

2025-01-21 13:36:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل ما لا يقل عن 4 ضباط بينهم مدير الأمن الوطني في قضاء الطارمية وإصابة5 آخرين في حصيلة أولية بانفجار كدس عتاد على قوةمشتركة بين الجيش العراقي وجهاز الأمن الوطني شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة بين الجيش العراقيوجهاز الأمن الوطني كانت تنفذ عملية أمنية في قضاء الطارمية بعد ورود معلومات تفيد بوجود عناصر لداعش وكدس عتاد في المنطقة".

وأضاف، أن "القوة المشتركة أثناء تفتيشها للمنطقة انفجر كدس عتاد عليها، ما تسبب بمقتل 4 ضباط بينهم مدير الأمن الوطني في الطارمية، وإصابة5 منتسبين في حصلية أولية قابلة للارتفاع".

ولاحقاً أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل ثلاثة ضباط وإصابة اربعة من المراتب إثر "خطأ فني خارج السياقات المعتمدة" بالتعامل مع كدس عتاد قديم مخفي في منطقة البوغنطوس بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد ورود معلومات استخباريةدقيقة لجهاز الأمن الوطني بشأن وجود كدس عتاد قديم مخفي في منطقة البوغنطوس بقضاء الطارميةشمالي العاصمة بغداد، شرعت مفارز الجهاز بالتعاون مع القوة الماسكة في لواء المشاة23 بالجيش العراقي بالتوجيه للمكان وأثناء عملية التأكد من وجود هذا الكدس حدث خطأفني خارج السياقات المعتمدة، مما أدى إلى انفجار الكدس واستشهاد ثلاثة ضباط وإصابةاربعة من المراتب".

وأضافت، "وعلى خلفية هذا الحادث تم تشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة ملابساتهوالعمل خارج السياقات المعروفة، إذ ان المعني بهكذا واجبات بعد العثور على اكداس عتاداو مخلفات حربية هم صنف الهندسة العسكرية.