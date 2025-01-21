مبيعات المركزي العراقي من الحوالات الخارجية تصل لأكثر من 94٪

2025-01-21 13:36:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، أكثر من 94% بمشاركة 7 مصارف و19 شركة صرافة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 287 مليوناً و882 ألفاً و784 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 273 مليوناً و323 ألفاً و 784 دولاراً، بنسبة 94.87%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 14 مليوناً و550 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 6 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 19 شركة.