ملفات صناعية على طاولة مناقشات لجنة النفط والغاز النيابية

2025-01-21 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاناقشت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الثلاثاء، عدة ملفات صناعية من ضمنها انتاج الاسفلت المؤكسد مع عدة لجان حكومية.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية استضافت فريق دعم الصناعيين التابع الى هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، بالاضافة إلى مدير عام الدائرة الفنية في وزارة النفط ومدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة".وأضاف أن " الاستضافة جاءت لمناقشة موضوع معمل انتاج الاسفلت المؤكسد وامور اخرى".