2025-01-21 14:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار/ عراق اوبزيرفر أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الثلاثاء، حكما بالاعدام بحق مجرم ينتمي إلى داعش الإرهابي، واشتراكه بعمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية. وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الارهابي كان يقوم بتزويد كيان داعش الإرهابي بأعداد جرحى القوات الأمنية الراقدين في مستشفى الرمادي لتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم، فضلا عن إرشادهم بعناوين …

The post الانبار.. الإعدام بحق مجرم ينتمي إلى داعش الإرهابي first appeared on Observer Iraq.