2025-01-21 14:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

•••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عدداً من الأطباء العراقيين المغتربين الذين يمثلون الوجبة الأولى من الكوادر الطبية التي تطوعت لمساندة ودعم القطاع الصحي في العراق، وذلك بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة. وعبر سيادته، خلال اللقاء، عن تقديره للأطباء الملتحقين بمبادرة استقطاب الكفاءات الطبية والصحية، وحاجة البلد لخدماتهم، …

The post السوداني يؤكد حاجة البرامج الصحية إلى خدمات الكفاءات الطبية العراقية المغتربة first appeared on Observer Iraq.