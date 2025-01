بيان رسمي: استشهاد 3 ضباط وإصابة 4 في خطأ فني عند تفجير كدس بالطارمية

2025-01-21 14:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الأمن الوطني بشأن وجود كدس عتاد قديم مخفي في منطقة البوغنطوس بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد ، شرعت مفارز الجهاز بالتعاون مع القوة الماسكة في لواء المشاة 23 بالجيش العراقي بالتوجيه للمكان وأثناء عملية التأكد من وجود هذا الكدس حدث خطأ فني خارج السياقات المعتمدة، مما أدى إلى انفجار …

