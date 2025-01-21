الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يبحثان آليات تشكيل حكومة الإقليم

2025-01-21 14:40:02 - المصدر: واع

أربيل - واعبحث الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، آليات تشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن "الحزبين الكرديين عقدا في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في أربيل اجتماعا ناقشا خلاله آلية توزيع الحقائب الوزارية حسب الاستحقاقات الانتخابية لكل منهما".واضاف أن "الاجتماع شهد ايضا مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بالشأن الداخلي في الاقليم".