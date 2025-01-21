إبرام عقد لإنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في بيجي

2025-01-21 14:45:02 - المصدر: واع

صلاح الدين ـ واع ـ فليح العبيدياعلنت دائرة صحة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، ابرام عقد لإنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في بيجي.وقال المخول بصلاحيات مدير عام صحة صلاح الدين خالد برهان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): انه "بحضور ورعاية محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، تم اليوم توقيع عقد إحالة مشروع مستشفى سعة 100 سرير في قضاء بيجي"، مبينا ان "المشروع أُحيل من قبل لجنة مختصة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة، حيث تم استكمال جميع الإجراءات الخاصة به".واوضح، انه "وفقًا للعقد، ستبدأ الشركة المنفذة العمل خلال سبعة أيام، بالإضافة إلى ذلك، هناك هدية من الشركة تتضمن إنشاء مركز صحي رئيسي مكون من طابقين، حيث سيتم تحديد موقعه بالتنسيق مع المحافظ لبدء العمل".واشار، الى ان "هذا المشروع، يعد من المشاريع المهمة التي ستُنفَّذ خلال ثلاث سنوات"، معرباً عن "امله بان تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ مشاريع مشابهة تسهم في تحسين الخدمات الطبية ورفع مستواها في محافظة صلاح الدين".