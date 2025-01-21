2025-01-21 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قطعت أشواطاً في مجال التحول الرقمي لإنجاز المعاملات.وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل، استقبل في مقر الوزارة، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي الاتحادي، النائب ليلى التميمي، وأعضاء اللجنة، بحضور الوكلاء والمديرين العامين للدوائر العدلية، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة نسب تنفيذ البرنامج الوزاري الخاص بوزارة العدل ضمن البرنامج الحكومي".وأضاف، أنه "تم تسليط الضوء خلال الاجتماع على الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال التحول الرقمي، لا سيما في تطبيق الأنظمة الإلكترونية والبرامج المخصصة لتحسين وتيسير الإجراءات العدلية"، لافتاً إلى أنه "تم استعراض الإجراءات المتبعة من قبل الدوائر العدلية في هذا المجال، مع تقديم تحديثات دقيقة حول نسب الإنجاز المتحققة في إطار الخطة الاستراتيجية المعتمدة".وأكد وزير العدل، بحسب البيان، أن "الوزارة ماضية قدماً في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرامية إلى تحسين الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين"، موضحاً أن "تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية يعد من الأولويات الأساسية لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة النظام العدلي".من جانبها، أعربت لجنة التخطيط الاستراتيجي الاتحادي عن "تقديرها العميق للجهود التي تبذلها الوزارة في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي"، مشيدةً بـ"التقدم الملحوظ في مسار التحول الرقمي"، مؤكدة على "أهمية الاستمرار في معالجة التحديات القائمة وتعزيز العمل الجماعي لتطوير أداء الدوائر العدلية، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة".