انعقاد المؤتمر الثاني للطاقة النظيفة في أربيل

2025-01-21 14:45:02 - المصدر: واع

أربيل – واع – إيفان ناصرانطلقت، اليوم الثلاثاء، في محافظة أربيل أعمال المؤتمر الثاني للطاقة النظيفة، الذي يُعقد في إطار المشاريع المدعومة من البنك المركزي العراقي بهدف تطوير وتنمية القطاع الزراعي في العراق.وأعرب محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في كلمته خلال المؤتمر، التي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن أمله في أن "يكون هذا المؤتمر بداية للاستفادة من الطاقة النظيفة والبحوث الأكاديمية والعلمية والتجارب الفردية لتطوير هذا القطاع الحيوي".وأشار خوشناو إلى أن "المحافظة ستقوم بتأمين عدد من المناطق الزراعية بالطاقة الشمسية"، مشدداً على أن "هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لاستغلال الطاقة النظيفة"، منوهاً بأن "بيئة كردستان تتمتع بقدرة عالية على إنتاج الطاقة الشمسية طوال فصول السنة".وأوضح المحافظ أن "حكومة إقليم كردستان تعمل بشكل حثيث على تنفيذ مشاريع تهدف إلى تقليل التلوث ومكافحة التغير المناخي وتأثيراته على البيئة".وأردف بالقول: إن "المراكز العلمية والأكاديمية تلعب دوراً مهماً في نجاح هذه المشاريع، حيث تم افتتاح قسم جديد في الجامعة التقنية الحكومية في أربيل متخصص في دراسة الطاقة النظيفة وطرق إنتاجها، بهدف تزويد سوق العمل في كردستان العراق بخريجين مؤهلين في هذا المجال".وكان المؤتمر قد شهد حضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل گيلان حاجي، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وأساتذة الجامعات وأصحاب الشركات والمتخصصين في مجال الطاقة النظيفة.