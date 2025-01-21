الرافدين: إعفاء كامل عن عمولات بيع العقارات

2025-01-21 14:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، إعفاء كامل عن العمولات المتعلقةبإيداع الأموال الناتجة عن البيوع العقارية في القطاع المصرفي.

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادًا إلى إعمام البنكالمركزي العراقي رقم (13/4/9) الصادر بتاريخ 15/1/2025، والمتعلق بإيداع الأموال الناتجةعن البيوع العقارية في القطاع المصرفي، وحرصًا من مصرف الرافدين على دعم تطبيق هذهالإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وزبائن المصرف، فقد تقرر إعفاء كامل من العمولات،تُحدد نسبة العمولات الخاصة بإيداع الأموال الناتجة عن شراء العقارات المشمولة بالسقفالمحدد لتكون بنسبة صفر بالمئة، حيث لن يتقاضى المصرف أي مبالغ مقابل هذه الخدمة".

وأوضح، أن "هذا القرار يأتي بالتنسيق المباشر مع البنك المركزي العراقي،تأكيدًا على التزامنا بدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتيسيرالإجراءات المالية على المواطنين".

وكان البنك المركزي العراقي أصدر قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنىلقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت500 مليون دينار.

وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري،في (15 كانون الثاني الجاري) اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف العراقيةالمجازة، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الاموال وتمويلالارهاب الخاصة بدوائر تسجيل العقاري.

وفي آيار من العام 2024 الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءاتللحد من غسيل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفيبقيمة 500 مليون دينار، وقال إنه يهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديدملكية العقارات.

وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين عليوكالة شفق نيوز؛ بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال،مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيلأموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.