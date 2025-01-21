مدرب النفط: أضعنا نقطتين ثمينتين أمام نوروز

2025-01-21 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع -عبد الرحمن حميدأعرب مدرب فريق النفط، عادل نعمة، عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه مع نوروز بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، مشيراً إلى أن فريقه فقد نقطتين ثمينتين كانتا في متناول اليد.وقال نعمة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "للأسف فقدنا نقطتين كان من الممكن حسمهما لصالحنا بعد ان أضعنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء المباراة، مبينا انه في الشوط الأول وحده كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل، حيث لم تكن تلك مجرد فرص عادية، بل أهداف محققة، لكننا لم نتعامل مع هذه الفرص بالشكل المطلوب".وأضاف: "خلال استراحة ما بين الشوطين، أكدت على اللاعبين ضرورة تعزيز التقدم لأننا قد نستقبل هدفًا إذا لم نحسم المباراة، وهو ما حدث بالفعل. فريق نوروز سجل هدف التعادل من ركلة جزاء، وهو ما أعاد المباراة إلى نقطة البداية، وحاولنا بعد ذلك استعادة التقدم، لكننا لم نتمكن من تحقيق الفوز".وختم نعمة حديثه بالقول إن الفريق بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر في المباريات المقبلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحسين موقعه في جدول الترتيب.