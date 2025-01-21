الرافدين يعلن إعفاء المودعين من العمولات الناتجة عن شراء العقارات المشمولة بقرار البنك المركزي

2025-01-21 14:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، إعفاء المودعين من العمولات الناتجة عن شراء العقارات المشمولة بقرار البنك المركزي.

وذكر المصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استنادًا إلى إعمام البنك المركزي العراقي رقم (13/4/9) الصادر بتاريخ 15/1/2025، والمتعلق بإيداع الأموال الناتجة عن البيوع العقارية في القطاع المصرفي، وحرصًا من مصرف الرافدين على دعم تطبيق هذه الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وزبائن المصرف، فقد تقرر ما يلي إعفاء كامل من العمولات".

واضاف أن "نسبة العمولات الخاصة بإيداع الأموال الناتجة عن شراء العقارات المشمولة تُحدد بالسقف المحدد لتكون بنسبة صفر بالمئة، حيث لن يتقاضى المصرف أي مبالغ مقابل هذه الخدمة".

وتابع المصرف أن "هذا القرار يأتي بالتنسيق المباشر مع البنك المركزي العراقي، تأكيدًا على التزامنا بدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتيسير الإجراءات المالية على المواطنين".