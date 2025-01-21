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› فيديو | مسرور بارزاني في منتدى دافوس
فيديو | مسرور بارزاني في منتدى دافوس
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2025-01-21 15:00:03 - المصدر: قناة شمس
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