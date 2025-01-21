الرافدين يقرر إعفاء أي عمولات لإيداع الأموال لشراء العقارات

2025-01-21 15:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، إعفاء المتعاملين مع المصرف من كافة العمولات الناتجة من شراء العقارات المشمولة بقرار البنك المركزي العراقي.واشار بيان لمصرف الرافدين تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "المصرف لن يتقاضى أي عمولات مقابل إيداع أموال شراء العقارات المشمولة بالسقف المحدد للبنك المركزي ".موضحا ان "هذا الاجراء يأتي في سياق حرص مصرف الرافدين على تخفيف الاعباء عن المواطنين ودعم تطبيق اجراءات البنك المركزي".