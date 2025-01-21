2025-01-21 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت منظمة كوردستان لحقوق الانسان، يوم الثلاثاء، رفضها لفتوى دينية صادرةعن اتحاد علماء كوردستان في دهوك تبيح قتل الكلاب الضالة.

وقالسليمان تمر، مدير المنظمة في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنهم "يرفضون فكرة قتلالكلاب الضالة في محافظة دهوك"، مبيناً أن "ذلك سيؤدي إلى خلل فيالتوازن البيئي بالمنطقة".

وأضاف،أن "قتل الكلاب سيزيد من أعداد القطط والثعالب والأفاعي والحشرات وغيرها منالحيوانات في المحافظة"، مشيراً إلى أن "عدد الكلاب الضالة في المحافظةيتزايد بشكل مستمر حيث وصلت أعدادهم إلى أكثر من 20 الف كلب ضال".

وبشأنالحلول، أشار إلى أن "الطريقة العلمية هي مسك الكلب وإجراء عمليات منعالخصوبة لهم، فضلاً عن إنشاء محميات ومراكز ايواء بدلاً من اللجوء إلىقتلهم"، موضحاً أن "قتل الكلاب يمكن أن يتم فقط بحق الكلاب التي تعانيمن أمراض صعبة أو تكون مسعورة كونها تشكل خطراً على الناس في الأزقة والشوارع".

وتابعتمر، قائلاً إن "هناك قانوناً صدر من قبل برلمان إقليم كوردستان في العام2022 يمنع قتل الكلاب والحيوانات الأخرى وهو القانون رقم 14 الفقرة الأولى الذيينظم التعامل مع الكلاب الضالة".

يذكرأن فتوى اتحاد علماء كردستان فرع دهوك التي صدرت، يوم أمس الاثنين، تبيح قتلالكلاب الضالة في المحافظة أثارت ردود فعل واسعة من محبي الحيوانات ومنظماتالدفاع عن الحيوانات.