مجلس الوزراء يعطل الدوام في بغداد الأحد المقبل بذكرى استشهاد الإمام الكاظم "ع"

2025-01-21 16:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد، الأحد المقبل بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن " مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد، ليوم الأحد 26 كانون الثاني 2025، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)".