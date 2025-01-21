رئيس الوزراء: واشنطن شريك رئيسي للعراق ونعمل على بناء علاقة مؤسساتية مستقرة معها

2025-01-21 16:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن شريك رئيسي للعراق، وأن الحكومة تعمل على بناء علاقة مؤسساتية مستقرة معها، مشيراً إلى أن الحكومة عازمة على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري.وقال رئيس مجلس الوزراء، في لقاء مع موقع “إيلاف” تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العراق يتمتع بخصوصية في التعامل مع إرادة البقاء”، مضيفاً أن “المواطن العراقي من أكثر الشخصيات اعتداداً بنفسه، ولا يمكن أن يكون خاضعاً لأي جهة كانت”.وأشار السوداني إلى أن “تصوير العراق على أنه تابع لأي دولة يتنافى مع الشخصية التاريخية للبلاد”، مؤكداً أن “العلاقة بين العراق والمملكة المتحدة تتمتع بخصوصية فريدة”.وأضاف أن “بغداد تعمل على بناء علاقة مؤسساتية مستقرة مع واشنطن، حيث تبقى الولايات المتحدة شريكاً رئيسياً للعراق، ونحن ملتزمون بسياسة الانفتاح والشراكة الحقيقية”، مبيناً: “نحن اليوم أمام مرحلة جديدة في علاقتنا مع المملكة المتحدة، كما أن العراق يلعب دوراً محورياً كوسيط فاعل بين مختلف الأطراف الإقليمية، وأصبحت بغداد مركزاً للحوار الهادئ الذي يهدف إلى تجسير الهوة بين الفرقاء”.وأوضح السوداني أن “الرياض شريك أساسي في معادلة العراق الاقتصادية، وأن الربط الكهربائي مع السعودية ليس مجرد مشروع تقني، بل خطوة نحو تحقيق تكامل اقتصادي طويل الأمد”، مشدداً على أن “البلد يسير بخطى واثقة نحو الإصلاح المؤسسي”.وأشار إلى أن “الحكومة تعمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، وهي عازمة على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العربي”.