الأنبار.. خطاطون وفنانون يشكون الإهمال وقلة الدعم

المدى/خاصيعاني الكثير من الفنانين والخطاطين في محافظة الأنبار الإهمال وقلة الدعم المادي والمعنوي، الأمر الذي يهدد مستقبل هذه الفنون. وتعتبر الأنبار واحدة من أهم المناطق التي تشهد تنوعاً ثقافيًا وفنياً في العراق، ورغم هذا التنوع والإبداع يواجه الفنانون والخطاطون في الأنبار صعوبات كبيرة في إكمال مسيرتهم الإبداعية بسبب قلة الموارد والدعم الحكومي. ويقول الخطاط عبدالله […]

