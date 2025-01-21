مقترح لإنشاء البنك الوطني للتبرع بالأعضاء البشرية في العراق.. وثيقة

2025-01-21 16:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أرسل محافظ البصرة أسعد العيداني، مقترحًا رسميًا إلى مجلس الوزراء العراقي يدعو فيه إلى إنشاء "البنك الوطني للتبرع بالأعضاء البشرية".

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن المقترح يهدف إلى تنظيم عمليات زراعة الأعضاء البشرية، بما يشمل الكلى والكبد، داخل البلاد والقضاء على ظاهرة الابتزاز التجاري المرتبطة بها.

وأوضح العيداني في مقترحه أن إنشاء هذا البنك سيوفر بيئة آمنة تضمن حقوق المتبرعين والمحتاجين على حد سواء، مؤكدًا أهمية القضاء على تجارة الأعضاء ومنع الابتزاز الممارس ضد المرضى والمتبرعين.

كما شمل المقترح تقديم حوافز مالية تصل إلى 15 مليون دينار عراقي للمتبرعين، بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب والرسوم المصرفية ومنحهم تخفيضات في أجور السفر والتذاكر.

وأشار المحافظ إلى ضرورة توفير تأمين صحي شامل للمتبرعين، مع تغطية نفقات علاجهم مدى الحياة في المؤسسات الصحية.

وشدد على أن المقترح يشمل إصدار تشريعات لاستثناء هذه العمليات من بعض الضوابط التقليدية، بهدف تسهيل الإجراءات وتشجيع المواطنين على التبرع.

وأكد العيداني أن هذا المشروع يعكس التزام محافظة البصرة بتقديم حلول عملية للمشكلات الصحية والاجتماعية، وحرصها على دعم المواطنين والارتقاء بالقطاع الصحي في العراق.