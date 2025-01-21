صندوق الإسكان يحدد معايير المفاضلة على قروضه

2025-01-21 16:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحدد صندوق الإسكان التابع لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، معايير المفاضلة على قروضه.وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "معايير المفاضلة تتضمن موقع البناء سواء كان خارج مراكز المحافظات أو داخلها ونوع البناء إن كان جديداً أو هدماً وإعادته أو اضافته".وأشار الى ان "المعايير تتضمن ايضاً العمر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد للمتقدم مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".