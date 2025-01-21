الحكومة ترسل مسودة جديدة للموازنة واتفاق سياسي على تمريرها في جلسة اليوم للبرلمان

2025-01-21 16:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، يوم الثلاثاء، عن تسلممجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبلحكومة بغداد، فيما رجح تمريرها في جلسة اليوم.

وقالالمسلماوي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تقارباً داخل مجلس النوابالعراقي، بشأن التصويت على القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم".

وأضافالمسلماوي، أن "الحكومة أرسلت صباح اليوم، إلى مجلس النواب مسودة تعديل جديدةلقانون الموازنة الاتحادية، هي مقبولة وترضي الجميع وتنسجم مع تطلعات أعضاءالبرلمان في مسالة تصدير النفط من إقليم كوردستان".

وأشارالمسلماوي، إلى أن "التعديل الجديد لقانون الموازنة ينص على أن تكلفة استخراجالنفط بقت كما هي 16 دولاراً على البرميل الواحد، شرط ذهاب جميع إيرادات نفطالاقليم إلى الحكومة الاتحادية حالها حال محافظات الوسط والجنوب".

وتابعالمسلماوي، قائلاً إن "الحكومة الاتحادية بعد تسلم الأموال ستعمل بدورها علىدفع مستحقات الشركات النفطية عن كل برميل نفط يخرج من إقليم كوردستان"،مبيناً أن "وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة والمشرفة على استخراج وتصديرنفط الإقليم إلى الخارج".

هذاوبحث الإطار التنسيقي، يوم أمس الاثنين، مجموعة من الملفات على المستويين المحليوالدولي خلال اجتماعه الدوري الذي عقده في مكتب همام حمودي وبحضور رئيس الوزراءمحمد شياع السوداني، على رأسها تمرير مشروع تعديل الموازنة المالية.

يذكرأن مصادر نيابية كشف لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الاثنين، عن اتفاق زعماء الكتلالسياسية والنيابية على التصويت بشأن القوانين الجدلية بـ "سلة واحدة"،خلال الجلسة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.