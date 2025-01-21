2025-01-21 16:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، أن سبب تغيبزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، عن اجتماع قوى الإطار التنسيقي أمس، يعود لامتعاضهمن قرارات الإطار الأخيرة.

وقال المصدر المقرب من الحكيم لوكالة شفق نيوز، إن "عدم حضور الحكيملاجتماع قوى الإطار الأسبوعي هو دليل واضح على عدم الرضا وعدم القبول لإقالة محافظذي قار والحراك الحالي لإقالة محافظ النجف أيضاً".

واعتبر، أن "إقالة محافظ ذي قار مخالفاً للتوافق السياسي المتفق عليهمسبقاً، ما آثار امتعاض الحكيم، كونه كسر للقرار السياسي".

ورأى المصدر، أن "قرار إقالة محافظ ذي قار تضمن إخطاءً قانونية، وقديعاد النظر بإقالته بقرار من المحكمة الاتحادية".

وكان مجلس محافظة ذي قار، صوّت في (14 كانون الثاني الجاري)، بالأغلبيةعلى إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي بعد عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة الاستجواب منقبل مجلس المحافظة.