لمواجهة التغير المناخي.. أربيل تناقش الاعتماد على الطاقة النظيفة في كوردستان

2025-01-21 16:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقيم في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، منتدى خاص بالبيئة حيث تضمن مناقشة سيل تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في اقليم كوردستان، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المعنية بالبيئة.

وقال محافظ اربيل ارميد خوشناو في مؤتمر صحفي اثناء المنتدى حضره مراسل وكالة شفق نيوز إن "جميع الدول لديها برامج واستراتيجيات خاصة لمكافحة التغير المناخي، وإقليم كوردستان والعراق ليس بمعزل من هذا التغير في المناخ".

وأضاف أن "هذا المنتدى يهدف الى تعزيز العمل على الطاقة النظيفة في إقليم كوردستان ونتمنى الاستفادة منه، وحكومة الإقليم تؤكد انها اتخدت عدة إجراءات بهذا الخصوص".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المنتدى أقيم في غرفة تجارة أربيل، وتضمن الحديث والمناقشة حول العديد من المسائل المتعلقة بالبيئة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في اقليم كوردستان، وطرح المبادرات والمشاريع المستقبلية.