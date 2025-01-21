يامال يزين التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام بنفيكا

2025-01-21 16:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يبحث برشلونة عن خطوة جديدة لضمان التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي بنفيكا، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، في الجولة السابعة من الدور الأول بالبطولة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب بـ15 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف ليفربول صاحب الصدارة، بينما بنفيكا يتواجد في المركز الـ15 بـ10 نقاط.

وشهدت اختيارات هانز فليك، مدرب برشلونة، لمباراة اليوم انضمام أنسو فاتي الذي استبعد مؤخرا من المباريات، تمهيدا لرحيله خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بينما يغيب داني أولمو للإصابة.

ويتعمد فليك في الخط الأمامي على الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ورافينيا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة اليوم كاملا، كالآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

الدفاع: كوندي - أراوخو - كوبارسي - بالدي.

الوسط: بيدري - كاسادو - فرينكي دي يونج.

الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.