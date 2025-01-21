مكافحة إجرام الفلوجة تحرر امرأة مخطوفة وتقبض على خاطفيها

2025-01-21 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام الفلوجة، يوم الثلاثاء، عن تحرير امرأة كانت قد تعرضت للاختطاف من قبل مجهولين وسط مدينة الفلوجة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "ورد بلاغ من أحد المواطنين عن اختطاف امرأة كانت تسير في أحد شوارع المدينة، وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وقامت بتكثيف البحث في المنطقة، مما أدى إلى تعقب الخاطفين بعد ساعة من عملية الاختطاف".

ولفتت إلى أن "مديرية مكافحة إجرام الفلوجة بقيادة العميد منير العبيدي، تمكنت من اعتقال الخاطفين وتحرير المرأة، وتسليم الخاطفين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأوضحت أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول دوافع الحادثة والشبكة المحتملة التي قد تكون وراء هذا الاختطاف".