2025-01-21 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شهدت بطولة العراق للدراجات النارية فئة "دراك ريس - سوبر بايك"التي نظمها الاتحاد الفرعي للدراجات النارية في السليمانية واختتمت، يوم الجمعة 10كانون الثاني/ يناير 2025، تنافس 30 متسابقاً من مختلف المحافظات العراقية، والتيأقيمت على أرض مطار عربت في السليمانية.

وتنافسالمشاركون ضمن ثلاث فئات، شملت:

أولاً:فئة ستوك 1000cc بمشاركة 12متسابقاً.

ثانياً:فئة الحر بمشاركة 6 متسابقين.

ثالثاً:فئة ستروك 1000cc رولنك بمشاركة 12 متسابقاً.

وقالعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد المركزي وممثل إقليم كوردستان، علي محمد صالح، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة حققت نجاحاً كبيراً"، مشيراً إلىأن "هذا النجاح جاء نتيجة للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الفرعي فيالسليمانية، إضافة إلى التعاون المثمر مع الجهات الأمنية والخدمية".

وبحسبالبيان، فإن تأمين البطولة تم عبر العديد من الجهات، منها وزارة الصحة بفرقالإسعاف، ووزارة الداخلية عبر رجال المرور والشرطة والدفاع المدني، إلى جانب قواتالأمن (الآسايش) وقوات البيشمركة التي وفرت الحماية لموقع الحدث.

منجهته، أعرب رئيس الاتحاد المركزي، رائد البياتي، عن "تقديره للجهود التيبذلها الاتحاد الفرعي في السليمانية"، مؤكداً "حرص الاتحاد على مواصلةتنظيم مثل هذه الفعاليات في المستقبل، بما يسهم في تطوير رياضة الدراجاتالنارية في العراق".