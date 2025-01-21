2025-01-21 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتج عدد من أعضاء مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على آلية التصويتالتي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة الجدلية.

وقال النائب المستقل سعد التوبي، إن جلسة اليوم كانت مزاجية سياسية اكثر،وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة "مخالف للقانون".

وأوضح التوبي لوكالة شفق نيوز، أن "عدد المصوتين على القوانين الجدليةالثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجال من رئاسة المجلس بإعلان التصويت".

وأشار إلى أن "أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع اكثر من50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه".

من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقدهبمنى البرلمان حضره مراسل شفق نيوز، إنه "في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب علىثلاثة قوانين جدلية بالمجمل، وأن قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع القانونإخراج الفاسدين والسراق والارهابيين من السجون فهذا لن نسمح به"، في إشارةإلى قانون العفو العام.

واعتبر الكلابي، أن "التصويت باطل وغير قانوني،وسنتحرك على المحكمة الطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية"،على حد وصفه.

وأظهر مقطع فيديو ورد لوكالة شفق نيوز، جمع تواقيع نيابية لإقالةرئيس مجلس النواب محمود المشهداني احتجاجاً على آلية التصويت على القوانين في سلة واحدة.

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