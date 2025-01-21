نواب يحتجون على آلية تمرير القوانين الجدلية: مررت بدون تصويت

2025-01-21 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقيرفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجواعلى آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية"، مبيناً أن "نصف عدد النوابالحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني".

وأضاف، "كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعودفوق منصة المجلس".

من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت "بدون تصويت".

واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن "مجلس النواب يمررقانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت".

وأشارت إلى أن "أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعةبسبب هذه المهازل" حسب وصفها.

وأظهر مقطع فيديو ورد لوكالة شفق نيوز، جمع تواقيعنيابية لاقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بسبب طريقة التصويت على القوانين الثلاثة.

وقبل قليل، صوت مجلس النواب، على ثلاثة قوانين، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959".

وأضاف أن "المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، متابعة "كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016".

وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.

وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.