البرلمان يصوت على "القوانين الجدلية" بسلة واحدة

2025-01-21 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على ثلاثة قوانين، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959".

وأضاف أن "المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، متابعة "كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016".

وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.

وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.