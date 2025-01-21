2025-01-21 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ألقت قوة من اللواء التاسع التابع لوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، القبض على13 عاملاً أجنبياً في الشركات النفطية في البصرة.

وذكراللواء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بالتنسيق مع مكتب التصاريح الأمنيةفي المنطقة الجنوبية، ألقى القبض على 13 عاملاً أجنبياً مخالفا لشروط الإقامةيعملون في إحدى الشركات النفطية المستثمرة في محافظة البصرة".

وأشارالبيان، إلى "تسليمهم إلى أحد مراكز الشرطة المحلية في المحافظة تميهداًلعرضهم على القضاء".