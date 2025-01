إنستجرام يطلق تطبيق Edits للمونتاج بالتزامن مع حظر تيك توك

2025-01-21 17:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلن آدم موسيري، رئيس إنستجرام، عن إطلاق تطبيق جديد للمونتاج يُدعى Edits، وذلك في نفس اليوم الذي شهد حظر تطبيقي تيك توك وCapCut في الولايات المتحدة. وأوضح موسيري في إعلانه: “بغض النظر عما يحدث، نعتقد أن مهمتنا هي توفير أدوات إبداعية مميزة لصناع المحتوى”. يتيح التطبيق الجديد للمستخدمين إنشاء...

