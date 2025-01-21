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› فيديو | ما هي صفقة التبادل في اتفاق غزة؟
فيديو | ما هي صفقة التبادل في اتفاق غزة؟
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2025-01-21 18:00:03 - المصدر: قناة شمس
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