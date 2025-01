2025-01-21 19:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تعادل فريقا الناصرية والفهد بدون أهداف في مباراة أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري العراقي الممتاز، على ملعب سوق الشيوخ جنوب الناصرية. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أكد نائب رئيس النادي جليل صغير ، أن الفريق قدم أداءً جيداً رغم إهدار العديد من الفرص في...

