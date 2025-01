بينها يخص كورونا.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

2025-01-21 19:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثالثة للعام الحالي، وجرى اتخاذ سلسلة قرارات بينها يتعلق بلقاحات كورونا. وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن “مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد، ليوم الأحد 26 كانون الثاني 2025، بمناسبة إحياء …

