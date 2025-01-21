2025-01-21 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، من تشكل موجات من الانجماد الأرضي فجر وصباح يوم غد الأربعاء، بسبب إنخفاض درجات الحرارة.

وذكرت الأنواء الجوية في تقرير لها تلقته، "بغداد اليوم"، ان "موجات من الانجماد الأرضي (الصقيع) ستتشكل في مناطق شمال وغرب البلاد وبعض مناطق الوسط مساء الثلاثاء والأربعاء".

وتوقعت "انخفاض درجات الحرارة ووصلها الى الصفر المئوي وأقل من ذلك".

ودعت الأنواء الجوية "المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة السائقين والمزارعين الذين قد تتأثر أعمالهم بهذه الظروف الجوية".