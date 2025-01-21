محافظ بغداد يعلن وضع خطط عمل مشتركة بشأن بغداد عاصمة للسياحة

2025-01-21 19:35:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطط عمل مشتركة بشأن بغداد عاصمة للسياحة 2025، مشيرا الى انها ستدخل حيز التنفيذ خلال المدة القليلة المقبلة.وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي استقبل السفير الأردني ماهر الطراونة والوفد المرافق له"، مبينا أنه "تم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك".وأضاف، أن "اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات المختلفة ومنها الخدمية والثقافية بين بغداد والعاصمة الأردنية عمان".واكد المحافظ، أن "بغداد وبعد ان أصبحت عاصمة للسياحة العربية عام 2025، تتطلع اليوم إلى إنجاح هذا الاستحقاق المهم بمعاونة جميع الاشقاء"، مشيراً إلى "انه برعاية وتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم وضع خطط عمل مشتركة مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة ووزارة الثقافة وأمانة بغداد لاستكمال الجوانب الاجتماعية والثقافية ستدخل حيز التنفيذ خلال المدة القليلة المقبلة".من جانبه أكد السفير الأردني أن "هناك نهضة عمرانية كبيرة في العاصمة بغداد لمختلف الجوانب والمجالات".