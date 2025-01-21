2025-01-21 19:45:04 - المصدر: ايشان

حينما وضعت الحرب أوزارها في غزة، برز التساؤل عن “المنتصر” بين الكيان والمقاومة في فلسطين، وشكّك بعض العراقيين بانتصار الصمود، وقالوا إن الاحتلال هو مَن انتصر في المعركة، لكن فرح الغزاويين، وخيبة “الإسرائيليين”، تُظهر المنتصر فعلياً. في العراق، شكّك البعض بأن المقاومة الفلسطينية لم تحقق شيئاً، وأنها خسرت الحرب.. لكن ما ظهر داخل الكيان من […]

ظهرت المقالة اعتراف في زمن “النكران” استقالات بين قيادات جيش الكيان تؤكد “هزيمته” أمام الصمود أولاً على ايشان.



