مستقبل الكورد في سوريا محور جلسة أكاديمية بأربيل (صور)

2025-01-21 19:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان،يوم الثلاثاء، ندوة حوارية حول الأوضاع في سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الندوة حملت شعار"سوريا بعد الأسد، التحديات والآمال"، حيث شارك فيها عدد من الأكاديميينوالمختصين في المجال السياسي.

وأوضح، أن الندوة ركزت على مجريات الأحداث التيتشهدها سوريا والخلافات والمشاكل الداخلية، إضافة إلى شكل النظام السياسي الجديد فيالبلاد.

وبين، أن الندوة تطرقت أيضاً إلى القضية الكورديةفي سوريا ومستقبل الكورد في ظل النظام السياسي الجديد والحقوق والمستحقات، فضلاً عنتأثير الأوضاع في سوريا على العراق وإقليم كوردستان.