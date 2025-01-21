مسعود بارزاني: البرلمان العراقي بدأ في تصحيح ممارسات الماضي

2025-01-21 19:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشاد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب العراقي على "مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

وأكد بارزاني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة لإعادة الحقوق إلى أصحابها الأصليين، مبدياً امتنانه لجهود رئاسة مجلس النواب العراقي، والكتل الكوردستانية، وجميع الأطراف التي ساهمت في تمرير هذا المشروع والتصويت عليه.

كما أعرب عن أمله أن يكون هذا القرار بداية لتصحيح الأخطاء والممارسات المغلوطة التي ارتكبت بحق المواطنين العراقيين ومصالحهم على امتداد تاريخ الدولة العراقية.