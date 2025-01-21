منصة Bitget LaunchX تدعم جمع 5 مليون دولار لصالح برنامج إطلاق الأقمار الصناعية التابع لشركة جامب

2025-01-21 20:31:19 - المصدر: Bitget

فيكتوريا، سيشيل – تفتخر Bitget، بورصة العملات المشفرة الرائدة وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، بالإعلان عن فعالية LaunchX القادمة لمؤسسة جامبو، أكبر شبكة هواتف محمولة على مستوى العالم، وتهدف شركة جامبو لجمع 5 ملايين دولار من خلال بيع العملات الرمزية في فعالية Bitget LaunchX لتمويل برنامج إطلاق الأقمار الصناعية الطموح الخاص بها، وهي مبادرة تهدف إلى ربط شبكة عالمية من هواتف JamboPhones وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات اللامركزية.

شركة جامبو هي شركة رائدة عالمية في منظومة البلوكتشين من خلال هاتفها الذكي الذي يعمل بالعملات الرقمية والذي يبلغ سعره 99 دولارًا أمريكيًا، ويحمل اسم JamboPhone، ومع بيع أكثر من 700000 وحدة من هذا الهاتف في عام 2024 وحده، تأتي الشركة في طليعة الشركات التي تعمل على جلب تقنيات Web3 إلى الأسواق الناشئة، ويمثل برنامج الأقمار الصناعية المرحلة التالية للتكامل الرأسي للوصول إلى البيانات بلا حدود لمستخدمي هواتف JamboPhone في جميع أنحاء العالم.

وهاتف JamboPhone هو جهاز منخفض السعر وعالي المواصفات مُثبت عليه مُسبقًا تطبيقات تكنولوجيا Web3، مما يتيح للمستخدمين المشاركة في التمويل اللامركزي والألعاب وفرص الكسب، ومن خلال برنامج الأقمار الصناعية الخاص بها، ترفع جامبو منظومتها إلى مستوى أكثر تقدمًا من خلال ضمان الوصول المستمر وغير المنقطع لبيانات المستخدم، حتى في المناطق البعيدة ذات الاتصال المحدود بالإنترنت.

LaunchX هي منصة إطلاق العملات الرمزية الرائدة لشركة Bitget، وهي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مشاريع العملات الرقمية في مراحلها الأولى بحيث تتمتع بأساسات قوية وأهداف مبتكرة، ومن خلال المشاركة في فعالية LaunchX، لا يحصل المستخدمون على فرصة الوصول إلى العملات الرمزية الواعدة فحسب، بل يسهموا أيضًا في تقدم التقنيات الثورية.

وفي هذا السياق، صرحت جراسي تشين، الرئيسة التنفيذية لشركة Bitget، قائلة: "إن رؤية جامبو لربط العالم من خلال البلوكتشين والابتكار في مجال الهواتف المحمولة تتوافق تمامًا مع خطتنا لدعم المشاريع التحويلية، ومن خلال تسهيل برنامج جامبو للأقمار الصناعية من خلال LaunchX، نهدف إلى مساعدتهم في جهودهم الرامية إلى سد الفجوة الرقمية وإطلاق العنان لإمكانات تكنولوجيا Web3 للأسواق الناشئة، وهذا دليل على التزام Bitget بتمكين المشاريع التي تدفع القيمة طويلة الأجل للمنظومة العالمية للعملات الرقمية".

تمثل مبادرة إطلاق القمر الصناعي لشركة جامبو خطوة جريئة لدمج البنية التحتية للاتصالات عموديًا، ويسعى البرنامج إلى توفير إمكانية الوصول الموثوقة إلى الإنترنت لأكثر من 3 مليارات شخص يفتقرون حاليًا إلى الاتصال، وتمكينهم من تبني خيار العملات الرقمية من خلال إتاحة الوصول المستمر إلى البيانات، وتأمين شبكتها في المستقبل لتلبية المتطلبات المتزايدة للعالم اللامركزي.

ومن جانبه، صرح جيمس شانغ، الرئيس التنفيذي لشركة جامبو قائلاً: "يمكننا ضمان بقاء مستخدمينا على اتصال دائم بالاقتصاد اللامركزي من خلال امتلاكنا لبنية اتصال تحتية خاصة بنا " “ولا يقتصر عمل برنامج الأقمار الصناعية على تعزيز الميزة التنافسية لهاتف JamboPhone فحسب، بل يخلق أيضًا إمكانيات جديدة لتطبيقات الهواتف المحمولة القائمة على تقنية البلوكتشين، بدءًا من عناصر التحقق اللامركزية وصولاً إلى الاتصال الشبكي بين النظراء".

ويُعد مشروع Jambo ($J) المشروع الثاني المميز في فعالية Bitget LaunchX، بعد الإطلاق الناجح لمشروع Fuel Network ($FUEL)، والذي جمع هدفه البالغ 5.5 مليون دولار بعد أن حظى باهتمام كبير، وحصل على التزام إجمالي يزيد عن 400 مليون تيثر من 141,430 مشاركًا.

وتقع عملة Jambo ($J) في قلب منظومة جامبو، حيث تقدم مكافآت وخصومات ومدفوعات تغذي الاقتصاد اللامركزي الذي تتوقعه الشركة، ومن خلال Bitget LaunchX، يمكن للمستخدمين الانضمام إلى هذه المبادرة الرائدة وأن يكونوا جزءًا من رحلة تدمج تقنية البلوكتشين والأجهزة والاتصال.

للحصول على المزيد من التفاصيل بشأن كيفية المشاركة في فعالية LaunchX الخاصة بشركة جامبو، يمكنكم زيارة الرابط.

نبذة عن Bitget

تأسست Bitget في عام 2018، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3. وتخدم بورصة Bitget أكثر من 45 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة ومنطقة، وهي ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أذكى من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى، كما توفر إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى سعر البيتكوين وسعر الإيثيريوم، وأسعار العملات المشفرة الأخرى. إن محفظة Bitget ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم BitKeep، هي محفظة عالمية متعددة السلاسل تقدم مجموعة شاملة من حلول وتقنيات Web3، بما في ذلك وظائف المحفظة، وتبادل الرموز، وسوق NFT، ومتصفح التطبيقات اللامركزية (DApp)، وغيرها.

تأتي منصة Bitget في طليعة المؤسسات التي تشجع على الإقبال على تداول العملات المشفرة من خلال الشراكات الاستراتيجية، مثل دورها كشريك العملات المشفرة الرسمي لأفضل دوري كرة قدم في العالم، الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا)، في سوق شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كونها شريكًا عالميًا للرياضيين الوطنيين الأتراك بوسي توسون تشاووش أوغلو (بطل العالم في المصارعة) وساميت جوموش (الحائز على الميدالية الذهبية في الملاكمة) وإلكين أيدين (لاعب المنتخب الوطني لكرة الطائرة)، لإلهام المجتمع العالمي لاحتضان مستقبل العملات المشفرة.

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