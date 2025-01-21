تعطيل الدوام الرسمي في بغداد وذي قار الأحد

2025-01-21 20:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد يوم الأحد المقبل لإحياء "الزيارة الرجبية".

وجاء في بيان حكومي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد، ليوم الأحد 26 كانون الثاني 2025، بمناسبة إحياء ذكرى "استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم".

وفي جنوب البلاد، قرر مجلس محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم الأحد أيضا.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.