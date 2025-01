2025-01-21 20:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر أسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا للدور ربع النهائي التي أقيمت، مساء اليوم الاثنين، عن عدد من المواجهات النارية، حيث أوقعت برشلونة ضد فالنسيا وريال مدريد أمام ليغانيس. وتبدأ مباريات ربع نهائي كأس الملك 2024-25 في فبراير المقبل، وتُسجل هذه المرحلة العديد من المواجهات المثيرة بين الفرق الكبرى والفرق التي تطمح إلى …

The post رسمياً… برشلونة يواجه فالنسيا والريال يلاعب ليغانيس في ربع نهائي كأس الملك first appeared on Observer Iraq.