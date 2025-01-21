العراق: نرحب بالتصنيف البريطاني الجديد للوضع الامني في البلاد

2025-01-21 21:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 21 - 1 (كونا) -- اعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء عن ترحيبها بقرار بريطانيا الجديد المتعلق بإعادة تصنيف المستوى الامني في العراق داعية الولايات المتحدة وكندا واوروبا الى اجراءات مشابهة.وقالت الوزارة في بيان إن تخفيض بريطانيا لمخاطر الوضع الامني في العراق سيفتح المجال امام الشركات البريطانية للدخول الى السوق العراقية كما سيسهم بخفض تكلفة التأمين على السفر والعمل في العراق ما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق وبريطانيا.ودعت الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الاوروبي الى اعادة النظر في تصنيفاتها الامنية للعراق واتخاذ خطوات مشابهة تدعم جهودها في تعزيز التعاون الاقتصادي.واشارت الى ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيوجه رسائل رسمية الى الدول المذكورة لحثها على مراجعة تصنيفاتها الامنية بما ينسجم مع ما وصفها بالتطورات الايجابية والتحسن الملحوظ في الوضع الامني.وذكرت وسائل اعلام عراقية ان وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية اعلنت يوم السبت الماضي تخفيف نصائحها المتعلقة بالسفر الى العراق فيما خفضت مستوى المخاطر بمناطق كبيرة في العراق. (النهاية) ع ح ه / م ع ح ع