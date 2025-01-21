الرئيس العراقي يدعو ملك بلجيكا لزيارة بغداد وافتتاح سفارة بلاده

2025-01-21 21:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد،يوم الثلاثاء، الدعوة الى ملك بلجيكا فيليب ليوبولد لزيارة العراق، كما دعا لرفعمستوى التمثيل الدبلوماسي وفتح سفارة لبلجيكا في بغداد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن "رشيد، التقى في مركز المؤتمرات بدافوس، ملك بلجيكا، على هامشفعاليات منتدى دافوس في سويسرا، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤادحسين".

وأضاف أن "اللقاء استعرض مجالات التعاونبين البلدين الاقتصادية والتجارية وآليات دعمها، حيث وجّه رشيد دعوة رسمية للملكفيليب لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين لتشمل القطاعاتالاقتصادية الرئيسة، والتحوّل في مجال الطاقة"، مشيرا إلى أن "الاستقرارالأمني الذي يتمتع به العراق مؤخرا وهو ما يشكل فرصة لتوسيع آفاق التعاونالاقتصادي البناء ويسهل دخول الشركات البلجيكية للسوق العراقية ويحقق التنميةالمستدامة".

وتابع أن "رئيس الجمهورية، دعا الملكفيليب لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في العراق من خلال افتتاح سفارة بلجيكيةببغداد، عادا إياها خطوة مهمة على طريق تعميق الروابط بين الشعبين والبلدين، ومماسيسمح بزيادة التعاون في العديد من المجالات".

وأشار رشيد، بحسب البيان إلى "أهميةالتنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا على الساحتين الإقليميةوالدولية، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الأمن والسلمالعالميين".

ولفت البيان إلى أن "الطرفين بحثا القضاياوالمواضيع المطروحة في منتدى دافوس، وضرورة الوصول إلى رؤية مشتركة بشأن التغيراتالمناخية والبيئية والخروج بمقررات تسهم في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصاديةوالتكنولوجية والبيئية الراهنة".