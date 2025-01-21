شفق نيوز تنشر آخر تعديل لقانون العفو.. "المشهداني لم يتله"

2025-01-21 21:05:08 - المصدر: شفق نيوز

تنشر وكالة شفق نيوز، نسخة من آخر تعديل علىقانون العفو العام، الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء، وسط حديث بعضالنواب عن أن رئيس المجلس محمود المشهداني لم يتلُ القانون خلال الجلسة، وأنهم غيرمطلعين على تفاصيل فقراته.

وبحسب الوثائق، فقد جرى تعديل 5 مواد، تخصالجرائم والمخدرات، وإعادة تعريف للجريمة "الإرهابية".

وأفاد مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، بأن"رئيس المجلس محمود المشهداني، وخلال جلسة اليوم التي شهدت التصويت علىالقانون، لم يقرأ بنود القانون عند بدء عملية التصويت، بل اكتفى بقراءة الأسبابالموجبة فقط، وأعلن بعدها عن تمرير القانون، مع قانوني العقارات والأحوال الشخصيةبسلة واحدة".

وشهدت جلسة البرلمان اليوم، التصويت على تعديلقانون العفو، وتعديل قانون الاحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها فيكركوك.

وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيعلإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أنالتصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم.

وحول هذا الأمر، رأى النائب عن إشراقه كانون،زهير الفتلاوي، أن "ما حدث اليوم هو طعن للديمقراطية والدستور والنظامالداخلي، فهناك في مجلس النواب حراك نيابي كبير من النواب وتم جمع تواقيع لإقالةرئيس مجلس النواب".

وأضاف، لوكالة شفق نيوز، أن "التصويت علىثلاثة قوانين في سلة واحدة، هو مخالفة دستورية"، مبينا أنه "جرت قراءةالأسباب الموجبة فقط للقوانين الثلاثة، دون تلاوة فقراتها".

وأكد: "نحن اليوم كنواب يحق لنا أن نصوتعلى قانون ولا نصوت على قانون آخر، ولا يجبرنا رئيس مجلس النواب على التصويت علىجميع القوانين بسلة واحدة".